Собрали 72, 8 т фруктов. Половину этих фруктов отправили в магазины, четверть в школ?? и детские сады, а остальные заложили на хранение поровну в 4 холодильника. Сколько тонн фруктов заложили в каждый холодильник?

Математика
Собрали 72, 8 т фруктов. Половину этих фруктов отправили в магазины, четверть в школ?? и детские сады, а остальные заложили на хранение поровну в 4 холодильника. Сколько тонн фруктов заложили в каждый холодильник?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72,8 : 2 = 36,4 (т) - отправили в магазины; 2) 72,8 : 4 = 18,2 (т) - отправили в школы и детские сады; 3) 72,8 - (36,4 + 18,2) = 72,8 - 54,6 = 18,2 (т) - заложили на хранение поровну в четыре холодильника; 4) 18,2 : 4 = 4,55 (т) - столько фруктов в каждом холодильнике. Проверка: 36,4 + 18,2 + 18,2 = 72,8 Ответ: 4,55 тонн фруктов.
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