Собрали 72, 8 т фруктов. Половину этих фруктов отправили в магазины, четверть в школ?? и детские сады, а остальные заложили на хранение поровну в 4 холодильника. Сколько тонн фруктов заложили в каждый холодильник?

Математика

Собрали 72, 8 т фруктов. Половину этих фруктов отправили в магазины, четверть в школ?? и детские сады, а остальные заложили на хранение поровну в 4 холодильника. Сколько тонн фруктов заложили в каждый холодильник?

Автор: Гость