Собрать поедложени и нужные знаки. 1.срывать,ветер,сухой,листья,с сучьев. 2.дождь,частые,лить. 3.двор,на,холодно. 4.скорей бы,зима,наступать.
Русский язык
Собрать поедложени и нужные знаки. 1.срывать,ветер,сухой,листья,с сучьев. 2.дождь,частые,лить. 3.двор,на,холодно. 4.скорей бы,зима,наступать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ветер срывал сухие листья с сучьев. 2. Часто лил дождь. 3. На дворе холодно. 4. Скорей бы наступила зима.
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