Собсственная скорость лодки 7.85 км/ч. Скорость течения 2.6 км /ч. За какое время лодка проплывает по течению реки расстояние ,равное 12.54?

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Собсственная скорость лодки 7.85 км/ч. Скорость течения 2.6 км /ч. За какое время лодка проплывает по течению реки расстояние ,равное 12.54?

Автор: Гость