Собственная скорость катера равна- 15 целых 3/5 км/ч, а скорость течения реки- 1 целая 1 /2 км/ч.Найдите скорость катера, плывущего по течению и против течения реки. На сколько км длина пути, пройденного катером по течению за 3...

Математика
Собственная скорость катера равна- 15 целых 3/5 км/ч, а скорость течения реки- 1 целая 1 /2 км/ч.Найдите скорость катера, плывущего по течению и против течения реки. На сколько км длина пути, пройденного катером по течению за 3 ч, больше длины пути, пройденного катером против течения реки за это же время?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найти производную функции y=cos x * (6x-5x^3) производная произведений (uv)'
Ответить
География
В честь кого было названо море лаптевых
Ответить
История
Помогите срочно!!!! Как вы думаете какие причины побуждает Россиян продвигаться в Сибирь?! Заранее благодарен .
Ответить
Українська література
Чи хотiв би я бути планетником твир з 10-15 реччень
Ответить
Математика
В трёх корзинах 18 кг слив .в первой 4кг во второй в 2 раза меньше чем в первой.скольк?? в третьей корзине
Ответить