Собственная скорость катера равна- 15 целых 3/5 км/ч, а скорость течения реки- 1 целая 1 /2 км/ч.Найдите скорость катера, плывущего по течению и против течения реки. На сколько км длина пути, пройденного катером по течению за 3...

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Собственная скорость катера равна- 15 целых 3/5 км/ч, а скорость течения реки- 1 целая 1 /2 км/ч.Найдите скорость катера, плывущего по течению и против течения реки. На сколько км длина пути, пройденного катером по течению за 3 ч, больше длины пути, пройденного катером против течения реки за это же время?

Автор: Гость