Собственная скорость лодки 7,85 км/ч. Скорость течения 2,6км/с.за какое время лодка проплывает по течению реки расстояние,равное 12,54км ?
Математика
Собственная скорость лодки 7,85 км/ч. Скорость течения 2,6км/с.за какое время лодка проплывает по течению реки расстояние,равное 12,54км ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость лодки по течению - 7,85+2,6= 10,45 км/ч t=s/v t=12,54/10,45=1,2 ч ответ: за 1,2 ч (1 час 12 минут)
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