Собственная скорость лодки равна 6км/ч, а скорость теплохода в 5 раз больше.Скорость пешехода 5 км/ч, а скорость мотоциклиста в 6 раз больше.Скорость каких объектов одинаковы?
Математика
Собственная скорость лодки равна 6км/ч, а скорость теплохода в 5 раз больше.Скорость пешехода 5 км/ч, а скорость мотоциклиста в 6 раз больше.Скорость каких объектов одинаковы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорости парохода и мотоциклиста 5*6 равно30 и 6*5 равно 30
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