Собственная скорость лодки равна 6км/ч, а скорость теплохода в 5 раз больше.Скорость пешехода 5 км/ч, а скорость мотоциклиста в 6 раз больше.Скорость каких объектов одинаковы?

Математика

Собственная скорость лодки равна 6км/ч, а скорость теплохода в 5 раз больше.Скорость пешехода 5 км/ч, а скорость мотоциклиста в 6 раз больше.Скорость каких объектов одинаковы?

Автор: Гость