Собственная скорость теплохода равна 30, 5 км в час а скорость течения реки 2, 8 км в час Найдите скорость теплохода по течению против течения
Математика
Собственная скорость теплохода равна 30, 5 км в час а скорость течения реки 2, 8 км в час Найдите скорость теплохода по течению против течения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 30,5+2,8=33,3 против 30,5-2,8=27,7
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