Собственная скорость теплохода равна 30, 5 км в час а скорость течения реки 2, 8 км в час Найдите скорость теплохода по течению против течения

Математика

Собственная скорость теплохода равна 30, 5 км в час а скорость течения реки 2, 8 км в час Найдите скорость теплохода по течению против течения

Автор: Гость