Собственная скорость теплохода равна 30, 5 км в час а скорость течения реки 2, 8 км в час Найдите скорость теплохода по течению против течения

Математика
Собственная скорость теплохода равна 30, 5 км в час а скорость течения реки 2, 8 км в час Найдите скорость теплохода по течению против течения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 30,5+2,8=33,3 против 30,5-2,8=27,7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
72 пожалуйста срочно
Ответить
Русский язык
Какое слово правильно разбито на морфемы. При-подним-а-ть, Длинн-о-ше-ий, Пере-ста-н-ов-к-а
Ответить
Математика
Сложите дроби,предварительно Сократа их: 10/16+3/24; 30/45+8/36; 60/120+75/150; 24/360+16/480.
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения с частями речи. Несколько крупных капель упали на стекло, а слева сверкнула яркая молния и рассекла жёлтой стрело...
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения: x^2-2x/a^2+a : 8x-16/3a+3 при а=5, х=-3 Это дроби
Ответить