Собственная скорость теплохода в 9 раз больше скорости течения реки найдите собственную скорость теплохода и скорость течения реки если двигаясь против течения он за 6 часов прошел 96 км
Математика
Собственная скорость теплохода в 9 раз больше скорости течения реки найдите собственную скорость теплохода и скорость течения реки если двигаясь против течения он за 6 часов прошел 96 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96:6=16км час х-скорость течения реки 9х скорость теплохода х+9х=10х 10х=16 16:10=1.6км час (река) 1.6*9=14.4км час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Раставьте в плрядке появление на свет политической идеологии. 1)коммунизм. 2)либер??лизм. 3)нацизм. 4)фашизм. 5) консерватизм
Физика
В инерциальный системе отсчета сила F сообщает телу массой м ускорение а. Как изме??ится ускорение тела, если массу тела уменьшить в 2 раза?