Собственная скорость теплохода в 9 раз больше скорости течения реки найдите собственную скорость теплохода и скорость течения реки если двигаясь против течения он за 6 часов прошел 96 км

Математика
Собственная скорость теплохода в 9 раз больше скорости течения реки найдите собственную скорость теплохода и скорость течения реки если двигаясь против течения он за 6 часов прошел 96 км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96:6=16км час   х-скорость течения реки   9х  скорость теплохода   х+9х=10х  10х=16  16:10=1.6км час (река)  1.6*9=14.4км час
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