Собственная скорость теплохода в 9 раз больше скорости течения реки найдите собственную скорость теплохода и скорость течения реки если двигаясь против течения он за 6 часов прошел 96 км

Математика

Собственная скорость теплохода в 9 раз больше скорости течения реки найдите собственную скорость теплохода и скорость течения реки если двигаясь против течения он за 6 часов прошел 96 км

Автор: Гость