Собственная скорость лодки в 8 раз больше скорости течения реки:Найти скорость течения и собственную скорость лодки,если: 1)За 5 ч движения против течения лодка прошла 42 км 2)За 4 ч движения по течению реки лодк...
Собственная скорость лодки в 8 раз больше скорости течения реки:Найти скорость течения и собственную скорость лодки,если: 1)За 5 ч движения против течения лодка прошла 42 км 2)За 4 ч движения по течению реки лодка прошла 50,4 км
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Х км/ч -скорость течения реки 8х км/ч - собственная скорость лодки 8х - х = 7х - скорость против течения 8х + х = 9х - скорость по течению 1) Уравнение 5 * 7х = 42 35х = 42 х = 42 : 35 х = 1,2 км/ч скорость течения реки 8 * 1,2 = 9,6 км/ч собственная скорость лодки Ответ: 1,2 км/ч; 9,6 км/ч 2) Уравнение 4 * 9х = 50,4 36х = 50,4 х = 50,4 : 36 х = 1,4 км/ч - скорость течения реки 8 * 1,4= 11,2 км/ч собственная скорость лодки Ответ: 1,4 км/ч; 11,2 км/ч