Собсьвеная скорость теплохода 28 км/ ч. Теплоход плыл по течению реки 4 ч. Скорость течение реки3 км/ч. Какое расстояние проплыл теплоход за это время?

Математика
Собсьвеная скорость теплохода 28 км/ ч. Теплоход плыл по течению реки 4 ч. Скорость течение реки3 км/ч. Какое расстояние проплыл теплоход за это время?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28+3=31 (км/ч) - скорость теплохода по течению 31*4=124 (км) 
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