Собсьвеная скорость теплохода 28 км/ ч. Теплоход плыл по течению реки 4 ч. Скорость течение реки3 км/ч. Какое расстояние проплыл теплоход за это время?

Математика

Собсьвеная скорость теплохода 28 км/ ч. Теплоход плыл по течению реки 4 ч. Скорость течение реки3 км/ч. Какое расстояние проплыл теплоход за это время?

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