Событие М - вас завтра вызовут к доске по математике. Событие G- вас завтра вызовут к доске на уроке географии. Опишите словами объединение и пересечение этих событий.

Алгебра
Событие М - вас завтра вызовут к доске по математике. Событие G- вас завтра вызовут к доске на уроке географии. Опишите словами объединение и пересечение этих событий.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
объединение  -  знак ∨   -  ИЛИ пересечение  -   знак ∧    -  И   М ∨ G   -  завтра меня вызовут к доске по математике или по географии М ∧ G   -  завтра меня вызовут к доске по математике и по географии
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