Событие М - вас завтра вызовут к доске по математике. Событие G- вас завтра вызовут к доске на уроке географии. Опишите словами объединение и пересечение этих событий.
Алгебра
Событие М - вас завтра вызовут к доске по математике. Событие G- вас завтра вызовут к доске на уроке географии. Опишите словами объединение и пересечение этих событий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
объединение - знак ∨ - ИЛИ пересечение - знак ∧ - И М ∨ G - завтра меня вызовут к доске по математике или по географии М ∧ G - завтра меня вызовут к доске по математике и по географии
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