Соченение на тему Школа. помогите пжжж

Моя любимая школа. Я учусь в самой лучшей школе на свете! Это мой второй дом. Каждый день я с хорошим настроением отправляюсь получать знания и с радостью открываю двери в школу, ведь здесь ждут меня надёжные друзья, весёлые, умные и добрые ребята. Я твёрдо знаю, что они никогда не предадут, помогут и поддержат в трудную минуту, потому что школа даёт нам не только знания, но и учит нас стать настоящими людьми. Только в нашей школе работают добрые и отзывчивые учителя, которые помогают и словом, и делом. Наши учителя любят нас, заботятся о нас, как о собственных детях. Выпускники нашей школы – умные, воспитанные, вежливые люди. Мы гордимся их успехами. Наша школе лучше всех!