Соченение про сказочного героя по плану 1.Образ. 2.Внешность 3.Черта харакктера героя. я выбрала Василису Премудурую. нужно мне хотя-бы начать со строчек У меня много любимых сказок.Но больше всего мне нравится Васил...

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Соченение про сказочного героя по плану 1.Образ. 2.Внешность 3.Черта харакктера героя. я выбрала Василису Премудурую. нужно мне хотя-бы начать со строчек У меня много любимых сказок.Но больше всего мне нравится Василиса Премудрая. И мне нужно срочно так как завтра мне уже нужно сдать сочинение,помогите пожалуйста. Помогите,уж очень нужно.

Автор: Гость