Соченение про сказочного героя по плану 1.Образ. 2.Внешность 3.Черта харакктера героя. я выбрала Василису Премудурую. нужно мне хотя-бы начать со строчек У меня много любимых сказок.Но больше всего мне нравится Васил...

Разное
Соченение про сказочного героя по плану 1.Образ. 2.Внешность 3.Черта харакктера героя. я выбрала Василису Премудурую. нужно мне хотя-бы начать со строчек У меня много любимых сказок.Но больше всего мне нравится Василиса Премудрая. И мне нужно срочно так как завтра мне уже нужно сдать сочинение,помогите пожалуйста. Помогите,уж очень нужно.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чеполино. 1 он выглядит как луковый мальчик .2он одет в ботинки и носит зелёный джакет.3он очень добрый смелый и отважный. Я не знаю правильно ли это но думаю правильно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Как називается падеж
Ответить
Разное
Составить кроссворд по роману "Дубровский" - 15 слов!
Ответить
Разное
Сочинение на тему в гостях у египтянина
Ответить
Разное
Правельная характеристика первого звука в слове лес
Ответить
Разное
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! .1. Lenny Henry не любит, когда в дорогих магазинах обуви нет обуви его размера. 2. Lenny He...
Ответить
Разное
Обьяснить значение словосочетаний разобрал забор помогите пожалуйста
Ответить
Разное
Чей идеал выражает народная сказка и чей идеал выражает ли ературная(авторская)
Ответить
Разное
Переведите на русский: 1. Il etre onze heures 2. Etre age 3. Nous sommes en mars 4. Nous sommes au mois de mars 5. Nous sommes le 20 janvier 6. Ell...
Ответить
Разное
Допишите ряды терминов которые используются в этих разделах лингвистики. фонетика -звук,......Морфемика-морфеа, ......Лексика-слово,........морфоло...
Ответить
Разное
Черты сходства и различия волго-вятского района и центрально-чернозёмного. Пожалуйста помогите)))
Ответить