Соченение рассуждение мир моих увлечений я люблю петь танцевать и рисовать 10 пр??дложений дам 20 балловочень срочно быстреео помогите
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Соченение рассуждение мир моих увлечений я люблю петь танцевать и рисовать 10 пр??дложений дам 20 балловочень срочно быстреео помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я личность очень креативная! Музыка-мое любимое занятие. Очень люблю танцевать, как только услышу музыку, ноги сами идут в пляс. Люблю и петь, слушать музыку. Особенно люблю рисовать. В свободное время беру карандаш, кисти, краски и с наслаждением рисую все, что мне нравится, что прихоДит в голову. Будущее свое хочу связать с искусством, так как люблю
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