Соченить маленькую пьеску-сценку действия которой проиходит в вашем классе

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Карлсон.карлсон говорит чтото у меня зуб заболел а малыш это потому что ты любишь сладкое и варенье ,карлсон говорит да ладно тебе я совсем мало ем ты что говориш,вот и говорю что ты много ешь и пребежал докто р и говорит кто у нас болеет, я говорит карлсон , а чем ты питался,карлсон отвечает варенье торт и конфеты ,а ну понятно сладкго много есть нельзя зубы будут как у черта надо зубы чистить пастой а сладкого меньше есть