Сочинени на тему "осений город" с фразеологическими оборотами

Осень в городе ещё долго будет тянуть канитель - снег здесь ложиться нехотя.В дождливые дни по мокрому асфальту, рассекая лужи, торопятся прохожие, мелькают пёстрые зонты. С приходом осени скверы приобретают особо нарядный вид. По выходным горожане откладывают дела в долгий ящик и спешат на природу. Для городской зелени время истекло, мимолётная прелесть жёлтой листвы радует глаз. Перепады погоды морочат головы горожанам, то холодно утром, то жарко днём. Меня завораживает это время года, когда не за горами зима, а потом снова весна и лето!