сочинение - рассуждение. Согласны ли вы с мнением, что в настоящее время люди пишут гораздо меньше писем, чем прежде? Обоснуйте свою точку зрения.

Я согласна с мнением, что люди пишут гораздо меньше писем чем прежде. Ведь сейчас у каждова есть дома интернет и стовые телефоны. ведь смс сообщение придет в тысячи раз бычтрее чем письмо. по этомы люди пишут обычные письма гораздо реже.