Сочинение 200 слов на тему :как отразились трудности послевоенног времени в произв??дениях астафьева и распутина
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Сочинение 200 слов на тему :как отразились трудности послевоенног времени в произв??дениях астафьева и распутина
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Трудно представить себе современную русскую литературу без книг Виктора Павловича Астафьева. В своих произведениях он раскрывает таёжную романтику, единство людей с природой, изображает характеры, завораживающие своей силой, первозданностью, естественностью. Не может оставить равнодушным читателя рассказ Виктора Астафьева "Жизнь прожить", написанный в середине восьмидесятых годов, поскольку в нем автор поднимает жизненно важные проблемы. Он размышляет о милосердии, взаимоотношении человека и природы, войне как величайшем зле для земли и человека. Само название произведения призывает читателя подумать о своей душе, о жизни, о том, что он оставит после себя на земле. Этот призыв к человеку повторяется в тексте дважды. В начале произведения он звучит от лица природы. "Люди! Люди! - напоминает вроде бы желтым просверком береза. - Осень скоро... Пора бы и оглянуться, задуматься... " Затем автор, размышляя, предостерегает от черствости, ожесточения души: "Не вникая в жизнь ближнего своего, не разучимся ли мы чувствовать чужую радость, чужое горе, боль... И не утратим ли мы насовсем то, что зовется древним добрым словом - сострадание?" Композиционно повествование представляет собой "рассказ в рассказе". В основе сюжета - история жизни Ивана Тихоновича Заплатина. В экспозиции рассказа автор знакомит нас с героем, с которым его многое сближает: место рождения, возраст, события военных лет. Через портрет Ивана Астафьев передает его глубокую связь с землей: кудри просвечены "ниточками седины, той августовской сквози, что на исходе месяца желто выдохнется из глубин леса". В портрете жены героя Татьяны тоже чувствуется единение с природой: "зрачки... как солнышко в дождь, дробятся в текучем, переменчивом свету". Речь героев, полная пословиц, поговорок ("Одна кудря стоит рубля, а друга - тысячу", "В тесноте, да не в обиде"), диалектных слов ("руки отерпли", "не базлай"), просторечий ("дуреет", "брехня", "потрафлять"), погружает нас в мир простого человека. Употребляемые Иваном выражения: "жить-поживать", "легко ли сказка сказывается", "из-за моря-окияна" - делают его исповедь народной и мелодичной. Из повествования Ивана Тихоновича мы узнаем, какой нелегкой была судьба его самого и его родных: голодные тридцатые годы, война, преждевременная смерть близких людей. Жизнь провела героя через многие испытания, но его сердце не стало безразличным к чужому горю: "вот уж подноет ретивое, затрясет его что осенний выветренный лист...". Любить и жалеть людей научила Ивана Лелька, взявшая его, мальчонку-сироту, в свою бедную семью. Она всю себя отдавала другим людям: ухаживала за родителями мужа-пьяницы, поддерживала больную сестру, не говоря уже о пятерых детях и сыне-инвалиде Борьке. Лелька рано ушла из жизни, но дети переняли ее доброту и, способность жертвовать собой. Иван, вернувшись с фронта, не мог предать родных и не оставил отца, Борьку и тяжело раненного брата. Как труженицу Лельку "до се помнят" односельчане за ее душевность, так и к Ивану Тихоновичу с женой тянутся люди: "Все к ним кто-нибудь да лепился, грелся возле них". Они умеют понимать, сострадать другим, Подчеркивая чистоту души и милосердие главных героев, автор использует прием антитезы.
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