сочинение 8 класс "Подумайте, о каком изобретение наших дней вы могли бы рассказать так же увлеченно, заинтересованно и эмоционально, как В.П.Катаев. Напишите об этом. Используйте,если потребуются, обособленные члены...

В последние годы в мире появилось много новых изобретений. Например: компьютеры, мобильные телефоны, портативные компьютеры. Они делают нашу жизнь легче. Компьютеры используются практически везде. Компьютеры очень полезны в науке, особенно в математике и физике для подсчета больших чисел. Компьютеры также помогают нам в учебе. Можно найти дополнительную информацию для урока и показать презентацию одноклассникам. Дизайнеры и архитекторы используют компьютеры для создания новых проектов. Компьютеры могут хранить большое количество различной информации. Другое великое изобретение человечества, связанное с компьютером – Интернет. Через Интернет Вы можете общаться с людьми по всему миру. С помощью Интернета Вы можете слушать музыку, смотреть фильмы, читать книги и писать блоги. Вы можете сделать покупки в Интернет-магазинах, не выходя из дома. Я думаю, что у каждого в наши дни есть мобильный телефон. Мы можем позвонить человеку и поговорить с ним в любое время, где бы он ни был. Современные мобильные телефоны имеют много дополнительных функций. Чтобы облегчить жизнь, люди изобрели роботов. Современные роботы очень умные, они могут выполнять различную работу. Они используются на заводах и фабриках и могут помогать людям по хозяйству. Компьютеры и роботы очень полезны, но, я думаю, нам не следует полностью полагаться на них. Это всего лишь изобретения человека, и они не могут заменить реальных людей