Сочинение 9-10 предложений с прямой речью на одну темы:"Моя первая отметка", "Самое серьёзное испытание в жизни", "Мой первый экзамен"

Вышло немного меньше по объему, надеюсь это не проблема. Я не уверенна с жанром, но пусть будет так: Сейчас я уже и не помню свою первую отметку, но уверен, что для меня из первого класса это было значительное событие. Как часто вы делаете что-либо в первый раз? Даже сейчас, открывая что-то новое для себя, я чувствую непередаваемое ощущение. Эйфорию от того, чего раньше никогда не делал. А какого это для семилетнего мальчишки, которого радует все, что его окружает? Это же вознаграждение за первые его старания и умения от уважаемого человека. К сожалению, с возрастом это чувство встречается все реже и реже, но вспоминать и гордится собой из прошлого не менее приятно.