Сочинение "Что меня поразило в любовной лирике Пушкина". Не надо мне никаких больш??х сочинений где-то на 1-2 странички. Дам 60 баллов

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Сочинение "Что меня поразило в любовной лирике Пушкина". Не надо мне никаких больш??х сочинений где-то на 1-2 странички. Дам 60 баллов
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Гость:
"Любовь одна — веселье жизни Любовь одна — мучение сердец: Она дарит один лишь миг отрадный А горестям не виден и конец."                                   (А. С. Пушкин) Искрометную, яркую, блистательную поэзию А. С. Пушкина нельзя представить без любовной лирики. Любовь у поэта многолика: это безмятежное чувство, обманчивая мечта или прекрасная сказка, которая приносит лишь страдания. Поэт молод, он стремится познать жизнь, и любовь уже успела «обжечь» его сердце. Традиционно поэт воспринимает любовь как страдание; за миг блаженства приходится платить годами мучений. Еще нет душевной черствости, нет опыта, поэтому кровоточит душа. Большинство любовных стихотворений А. С. Пушкина написаны от первого лица. Кажется, что поэт обращается непосредственно к тебе, открывает свою душу, стараясь поделиться впечатлениями сердца, предостеречь от возможных ошибок или легкомысленных поступков. "Позволь душе моей открыться пред тобою И в дружбе сладостной отраду почерпнуть. Скучая жизнию, томимый суетою, Я жажду близ тебя, друг нежный, отдохнуть."    Ранняя любовная лирика Пушкина — это поиск формы, открытие для себя незнакомого мира чувств, легкая грусть об ушедшем переживании. Но грусть именно легкая — все лучшее еще впереди. Поэт молод, полон надежд и желаний. Он горюет, но пока светло и кратковременно, понимая, что главные переживания впереди. : я любим; для сердца нужно верить. милая моя не может лицемерить; непритворно в ней: желаний томный жар, Стыдливость робкая, хранит бесценный дар, Нарядов и речей приятная небрежность, И ласковых имен младенческая нежность. Но и в этот период Пушкин видит быстротечность жизни, оасота увядает первой, не успев как следует расцвести. Эстету и художнику жаль скоротечности чувств. "Увы! зачем она блистает Минутной, нежной красотой? Она приметно увядает Во цвете юности живой..." . Уже в ранней лирике поэта проявились черты его таланта — умение блистательно рассказать о своих переживаниях и чувствах, нарисовать яркий портрет возлюбленной, несколькими штрихами наметить свое состояние, с глубоким психологизмом остановиться на изображаемом. Поэт знает наперед — все в этой жизни быстротечно. Сердце не успевает охладеть, как новое чувство уже заставляет его снова трепетать, стремиться навстречу любви. И сердце бьется в упоенье, И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слезы, и любовь. Любовная лирика Пушкина всегда адресна, можно узнать конкретные черты той или иной возлюбленной, а в целом — это гимн женщине, ее верности и красоте, порой ветреной, но всегда искренне любящей, откликающейся на сильное и чистое чувство поэта. Стихи о любви, написанные более полутора веков тому назад, так же свежи и благоуханны, как и в час создания. Они заставляют трепетать сердца влюбленных, помогают познать и оценить это великое чувство, выделяющее человека из толпы, Делающего его личностью, способной открыть навстречу людям свое сердце. "Без вас мне скучно, — я зеваю;  При вас мне грустно, — я терплю; «. мочи нет, сказать желаю, ангел, как я вас люблю!  Bы улыбнетесь — мне отрада; Вы отвернетесь — мне тоска; день мучения — награда ваша бледная рука...".
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