Сочинение (что сказала мама)с прямой речьюСОДЕРЖАНИЕ:Сочинение напиши небольшое ??очинение на тему : Что сказала мама.Расскажи каку-нибудь историю из своей жизни:как ты чем-то обрадовал маму или,наоборот,огорчил.Начинатьсяонон ...

Гость: Гость:

Однажды я получила 5 в школе по математике.После всех уроков я скорее побежала домой,чтобы обрадовать маму.Когда я пришла домой я сказал:"Привет, мамочка!Сегодня в школе я получила 5 по математике!" "А что ты делала?"- спросила она."Я отвечала у доски" - ответила я. После этих мама поцеловала меня и сказала:"Умничка!"