Добрые силы Сочинение. Добрые силы это когда ты делаешь добро с помощью силы. Например когда помогаешь кому нибудь занести или вынести тяжёлый шкаф. Или когда помогаешь подержать тяжёлые сумки с пакетами. Это тоже добрые силы. Но добрые силы это не значит что только надо поднимать тяжёлые вещи. Сила может быть и в уме. Физические. Когда ты помогаешь кому то решить пример или задачу, как правильно написать какое то слово. Поэтому добрые силы это может быть как и физические силы так и нагрузочные. Но главное помогать друг другу!