Сочинение добрые силы

Сочинение добрые силы

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                                                       Добрые силы                                                        Сочинение.  Добрые силы это когда ты делаешь добро с помощью силы. Например когда помогаешь кому нибудь занести или вынести тяжёлый шкаф. Или когда помогаешь подержать тяжёлые сумки с пакетами. Это тоже добрые силы.  Но добрые силы это не значит что только надо поднимать тяжёлые вещи. Сила может быть и в уме. Физические. Когда ты помогаешь кому то решить пример или задачу, как правильно написать какое то слово. Поэтому добрые силы это может быть как и физические силы так и нагрузочные.  Но главное помогать друг другу!
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