Сочинение Если бы я ходил в школу в средних веках. Помогите пожалуйста, мне очень нужна ваша помощь

Сочинение Если бы я ходил в школу в средних веках. Помогите пожалуйста, мне очень нужна ваша помощь

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Ответил Гость:
нез)
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