Сочинение если прийти в библиотеку ночью или просто внимательно прислушаться можно услышать много интересного! ПЖ сделайте быстро буду очень благодаре н)

Библиотека - огромное хранилище самых разных книг. Это как наша Родина, которая многонациональна. Я часто хожу в библиотеку и в тишине читального зала различаю едва слышимый шепот многочисленных книг и журналов. Вот старый словарь кряхтит и жалуется на рассохший от времени переплет. Стайка глянцевых журналов хихикает и бросает взгляды в сторону детективных романов. Те лишь усмехаются, обсуждая поимку очередного преступника. А вот стеллаж с учебниками. Боже, что за стоны там слышны? Это разрисованная рожицами литература, жалуется на ученика Веревкина. Математика и физика тоже не лучше - потрепанные, они скорбно стоят рядом. Но вдруг хлопнула дверь. Это очередной читатель зашел в зал. Книги притихли. А я, отправился домой, аккуратно сдав книгу.