Сочинение ЭССЕ на тему повести Три Мушкетера помогите пожалуйста

Мне очень понравился роман французского писателя Александра Дюма «Три мушкетера». Он очень увлекательный, динамичный, в нем много приключений. В нем много героев – они хорошие и плохие. К хорошим героям относятся господин де Тревилль – капитан королевских мушкетеров, и сами королевские мушкетеры. Они смелые, отважные, честные. Главных героев в романе четверо – Атос, Портос, Арамис и Д’ Артаньян. Они друзья, всегда стоят друг за друга горой. У них даже девиз такой: «Один за всех и все за одного». Они не сразу подружнлись: сначала Д’ Артаньян им не понравился, потому что он был очень юн, вел себя не так, как надо, и производил много шума. Но потом они поняли, что он хороший и честный человек, и стали друзьями. Атос, Портос и Арамис были самыми известными и самыми храбрыми мушкетерами. Они служили королю, носили специальные мушкетерские плащи и дрались на шпагах. Их заклятые враги – гвардейцы кардинала Ришелье. Вот с ними они и дрались, а еще на всяких дуэлях. Король и кардинал враждовали друг с другом, и если ты был на чьей-то стороне, то для других ты уже не мог быть другом. Мушкетеры все очень разные. Самый старший из них – Атос. С очень благородный, умный и смелый, но он никогда не смеется. Никто не знал его настоящего имени. Все очень уважали Атоса и слушались. Портос – самый сильный из мушкетеров, он много ест и любит выпить вина. Он очень честный и простой. Мне Портос очень нравится, потому что он говорит все прямо: “Я дерусь, потому что я дерусь”. Самый хитрый и образованный из мушкетеров – Арамис. Он любит красивые вещи, следит за собой и никогда не вступает в драку открыто. Он не трус, но предпочитает договориться. Когда же договорится нельзя, то он дерется очень отважно. Д’Артаньян – самый молодой и самый безрассудный из друзей. Из-за него они и попадают в разные ситуации, но крепкая дружба помогает им выйти из них. В конце книги друзья расстаются, и это очень обидно. Каждый из них идет дальше своей дорогой.