Сочинение-эссе. "роль спорта в моей жизни " пожалуйста напишите...

Роль спорта в жизни человека (эссе) Есть люди, для которых спорт – это смысл жизни. Эти спортсмены известны на весь мир. Они являются мастерами спорта и устанавливают свои личные рекорды, завоевывают золотые медали. Этот спорт называется профессиональным. Я хочу написать о любительском спорте, который доступен всем. Спорт играет большую роль в жизни людей. Он укрепляет здоровье, воспитывает характер, делает человека сильным и выносливым, закаляет организм. Кроме того, мне кажется, занятия спортом поднимают настроение. Я считаю, что спортом заниматься необходимо каждому человеку. Спорт укрепляет здоровье, развивает физические данные. Человека, занимающегося спортом, сразу видно. Он отличается подтянутостью, красивой осанкой. Недаром говорят: «В здоровом теле – здоровый дух!» Люди, занимающиеся спортом, меньше болеют. Физические упражнения возвращают здоровье многим людям. Я читала о русском циркаче Дикуле, который выступал с номером, где поднимал пудовые гири. С ним случилось несчастье – он попал в автокатастрофу. Впоследствии он лежал в больнице со сломанной спиной. Вернуться к нормальной жизни и вновь выступать на арене цирка он смог благодаря ежедневным физическим упражнениям. Я считаю, что в этом и состоит польза занятий спортом. Спорт приносит большую радость. Люди ходят в секции, посещают спорт – клубы, играют в спортивные игры, закаляются и общаются с новыми людьми. Спортивные командные игры приносят радость победы. Поездки в разные города и страны на соревнования – самая интересная сторона спорта. Все это и многое другое приносит большую радость. Спорт воспитывает характер человека. Занятие спортом укрепляет силу воли, дисциплинирует людей. Ленивый человек не станет ежедневно рано вставать, чтобы делать пробежку, обливаться холодной водой. Только сильные духом люди способны дружить со спортом. На мой взгляд, слова из песни: «В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей», - именно это и подтверждают. Нет ничего важнее здоровья человека, а чтобы быть здоровым, надо заниматься спортом. Это должен знать каждый! Недаром во всех дошкольных и школьных учреждениях и даже в вузах заложена программа физического воспитания детей и подростков. Я считаю, что девиз каждого человека должен быть таким: «Движение – это жизнь!»