Сочинение -фразиологизим описывая свои день,ребят помогите плз

Гость: Гость:

У меня есть настоящий друг Петька. Он ,конечно, сорви голова , но у него золотое сердце. После занятий мы ираем в догонялки.Петька так бытро бегает, что аж пятки блестят...У него не голова, а Дом советов .Из любой трудной ситуации он выходит сухим. Конечно, он большой фантазер и любит летать в облаках , но он очень добрый и надежный. Все говорят, что у него золотое сердце. А я добавлю- и золотые руки. Только мой Петька умеет вырезать из дерева такие класные фигурки. Короче,мы с ним не разлей вода.