Сочинение жило было имя сущиствительное

Жило-было имя существительное. Звали его Зима. Вдруг оно решило, что грустно жить одному и пригласило к себе жить имя прилагательное по имени Холодная. Вот прошло несколько дней. Они жили прекрасно: вместе играли, пили чай с вареньем, читали друг другу книги. Как-то раз пошли они гулять. Вот идут Зима и Холодная, идут себе, песенку поют. И тут неожиданно выходит к ним глагол по имени Наступила. Глагол из его дома выгнала Осень. Он попросился пожить у имени существительного и имени прилагательного. Они взяли его к себе. И стали жить они втроём весело и дружно. Так они и живут по сей день вместе : глагол Наступила, имя прилагательное Холодная и имя существительное Зима.