Сочинение "интересная встреча" 6 класс. Помогите пожалуйста написать сочинение на тему "Интересная встреча",о встрече с подругой если можно

Сегодня,сделав все уроки,я решила пойти в парк и немного прогуляться.На улице как раз была хорошая погода, на небе не было ни точки,а птички весело чирикали. По дороге я зашла в магазин, и купила маленькую булку,чтобы покормить голубей. Прийдя в парк,я села на лавочку и начала крошить хлеб.Я и не заметила,как быстро налетели голуби, и начали быстро клевать крошки. Вдруг,я увидела свою давнюю подругу,которую давно не видела.Я была так счастлива! Мы разговорились, и оказывается она собиралась идти завтра в кино и пригласила меня.Не долго думая,я согласилась.Мы говорили и говорили,я и не заметила как быстро прошло время.Мне надо было ужу домой.Мы попрощались друг с другом.