Сочинение ,,История России в произведение А.С.Пушкина по плану: 1. Россия её истор??я. Это понятия прочио вошли в русскую литературу. Многие писатели, поэты посвящали свои произведения историческим событиям. 2. Так, в поэме,,П...

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Пушкин описывает в своих произведениях некоторые исторические моменты. В этих произведениях описываются интриги, войны и подвиги великих людей России.В произведении «Медный всадник» автор описывает о том, как Пётр первый закладывал новый город на берегах реки Невы. Этот город назовут Санкт-Петербург, в нём Пушкин жил и восхищался его красотой. Этим стихотворением поэт передает чувства гордости, патриотизма. Ведь на месте гиблых болот возник один из самых прекраснейших городов Мира.В другом произведении Александра Сергеевича « Песнь о вещем Олеге» говорится о том, как умер князь Олег. Ещё в этом произведении Пушкин описывает последние дни жизни князя и нравы живших людей в то время.О хитрых и жестоких интригах повествует поэма «Борис Годунов». В нВ ней описывается кровопролитная борьба за Российский престол. Эта борьба не щадила даже детей. Подобные истории мы узнаем от таких же летописцев, как Пимен. Которые описывали различные события и сохраняли их для потомков на многие века.И так гениальный поэт- А. С. Пушкин не оставался равнодушным к истории России и к судьбам людей. Писатель на основе реальных событий создал красивые и великие произведения, которые мы до сих пор читаем. Если- бы не Александр Сергеевич нам было бы не интересно знать историю своей страны. описывается кровопролитная борьба за Российский престол. Эта борьба не щадила даже детей. Подобные истории мы узнаем от таких же летописцев, как Пимен. Которые описывали различные события и сохраняли их для потомков на многие века.И так гениальный поэт- А. С. Пушкин не оставался равнодушным к истории России и к судьбам людей. Писатель на основе реальных событий создал красивые и великие произведения, которые мы до сих пор читаем. Если- бы не Александр Сергеевич нам было бы не интересно знать историю своей страны.