сочинение из О Г Э на тему какого человека можно считать сильным

сильный человек это тот который не боится трудностей.А если всё таки и сталкивается с ними то не падает духом.Нельзя назвать человека сильным,если у него нет страхов.Страхи иногда полезны.Например страх потерять семью- это чудесно.Так же можно назвать человека сильным если он в хорошей физической форме.Но всё же сила человека должна быть в делах а не в теле.