сочинение из огэ какого человека можно считать сильным

Какого человека можно считать сильным? Вариант 1 Сильный человек- это тот, который может простить многое, может принять решение в любой ситуации и умеет бороться со своими недостатками и слабостями. В тексте В. Астафьева приведён пример того, что сильным может быть не только человек, а может быть, автор иносказательно говорит о необходимости этого качества у всего живого. Однажды у героя текста на огороде разрослась медуница. Во время прополки он «раз-другой» бранил растения, на что они «обиделись» и к следующему году перестали расти. Наш герой нашёл «униженно прячущуюся» медуничку. Он извинился перед ней. Она простила и «растёт ныне по всему огороду». Я привёл пример того, что сила бывает не только физическая и что умение прощать говорит о сильном характере.