Сочинение: как вы понимаете значение слова УЧИТЕЛЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему:" Каким должен быть учитель", взяв в качестве тезиса данное вами опр...

Сочинение: как вы понимаете значение слова УЧИТЕЛЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему:" Каким должен быть учитель", взяв в качестве тезиса данное вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих ваши рассуждения: 1 пример-аргумент приведите из текста,а второй из вашего жизненного опыта. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов