Сочинение как я провел лето на даче

У бабушки и дедушки не далеко от города имеется дача. На даче построен домик. Рядом речка. У дедушки есть лодка. В прошлом году родители уехали в командировку длительную. Я остался у бабушки и дедушки на даче. Все лето был с ними. Мне на очень понравился. Помогал взрослым поливать, сорвать сорняков. Когда все поспели собирать. С дедушкой на лодке катался, ловили рыбу. Одним словом все не передать, как я прекрасно провел лето на даче.