сочинение: как я провёл весенние каникулы. для 2 класса

Мои весенние каникулы прошли здорово. Хоть и погода была не отличной,но мы пошли с этого выход. Ко мне каждый день приходил друг. Мы играли в прятки,смеялись,рассказывали друг другу много забавных моментов. А когда погода была хорошей,мы с друзьями выходили на улицу. Мы играли в догонялки,козаки разбойники,рисовали мелом. Хоть весенние каникулы прошли,мы ждем теперь летних!