Сочинение Какого человека можно назвать другом

Сочинение Какого человека можно назвать другом

Ответ(ы):

Ответил Гость:
который всегда тебе помагают.хитрые вещи не сделают.который и в беде и в радости бывают с тобой
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