Сочинение Кавкаский пленник. Здесь 3 темы выберите одну: 1. Почему у Жилина и Костылина разные судьбы. 2. Какой эпизод показался самым увлекательным и почему? 3. Какой эпизод особенно трогательный и почему? На 1 страницу. ...
Литература
Сочинение Кавкаский пленник. Здесь 3 темы выберите одну: 1. Почему у Жилина и Костылина разные судьбы. 2. Какой эпизод показался самым увлекательным и почему? 3. Какой эпизод особенно трогательный и почему? На 1 страницу. ПЛИЗ ПОМОГИТЕ!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Ответ(ы):
Гость:
1.Рассказ «Кавказский пленник» был написан Л. Н. Толстым в 70-ые годы XIX века. На Кавказе в то время шла война русских с горцами. В основе рассказа лежат реальные события, которые происходили с самим писателем и его сослуживцами во время их службы на Кавказе. Однажды он со своим другом чудом ушёл от погони. Приходилось поручику Толстому и вызволять из плена своих боевых товарищей. Задумываясь над судьбами главных героев, русских офицеров Жилина и Костылина, обращаешь внимание на их фамилии. Они даже рифмуются, а по значению противоположны. Жилин от слова «жила» - прочное окончание мышц, жилистый, упругий, а Костылин от слова «костыль» - палка для хромых, бессильных. Внешность у них тоже разная. «Жилин хоть и не велик ростом, а удал был». «А Костылин мужчина грузный, толстый».
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