Сочинение кавказкий пленник помогите

Гость: Гость:

Рассказ Льва Толстого «Кавказский пленник» основан на реальных событиях, произошедших на Кавказе во время войны русских с горцами. Информацией для этой повести стали события из жизни самого А. Н. Толстого на Кавказе и воспоминания солдат и офицеров, воевавших во время той войны и побывших в плену. .В рассказе показаны взаимоотношения людей разных народов, полов и возрастов. Здесь вскрываются человеческие пороки: трусость, жадность, предательство, высокомерие, жестокость, мстительность. Но любовь, дружба, доверие, храбрость, доброта, упорство и находчивость побеждают и приводят к счастливому концу. В плену Жилин старался присматриваться к людям, старался познакомиться с ними поближе, все время занимал себя работой, даже «лечил» больных врагов. Все это дало свои плоды – он познакомился с девочкой Диной. Характеры Жилина и татарочки Дины схожи: добрые, заботливые, искрение и смелые. Маленькая девочка и взрослый мужчина быстро нашли общий язык, и в ответ на подаренные Жилиным незатейливые игрушки Дина приносила ему то кусок жаренной баранины, то лепешек или молока, а самое главное - спасла ему жизнь. На протяжении всего произведения Костылин показал себя с отрицательной стороны. Это трусость и предательство при встрече с врагами. В тот момент, когда Жилин и Костылин увидели татар, он сразу бросил ружье и пустил коня в прочь, даже не подумав о своем товарище; бездействие и замкнутость в плену, у него не было даже мысли о побеге. Он не разговаривал с татарами, так как считал себя выше их, не общался с жителями аула, просто ждал выкупа; эгоизм и безразличие в отношении Жилина проявились и в тот момент, когда они повстречали татар, и в первом побеге, когда Костылин отказался идти и все время охал и стонал, что и позволило татарам найти их. После неудавшегося побега жизнь пленников еще ухудшилась. Но даже в этих условиях смелый Жилин не сложил рук и продолжал мечтать о побеге. И в этот момент в Костылине как будто что-то проснулось, и он совершил первый и единственный благородный поступок на протяжении всего произведения – отказался идти во второй побег, дабы не стать обузой Жилину. После всех трудностей Жилин успешно сбежал из плена, «а Костылина, еле живого, только через месяц привезли». Главная мысль рассказа – бессмысленность войны. Итог войны между народами, государствами всегда печален: огромные жертвы и потери. А дружба вечна!