Сочинение лето закончилосьа были ли у вас интересные встречи путешествия события которые вы надолго запомнили в форме письма

Привет Илья! Как твои дела? Я пишу из дома, недавно приехал из лагеря, а провел я там практически все лето. В лагере было очень хорошо. Я попал в отряд Семицветик. В моем отряде были очень хорошие вожатые и очень дружные ребята. В лагере была очень насыщенная программа. Каждый день были концерты , у нас просто не было времени для отдыха и это очень хорошо! Мне очень понравилось мое лето. За это лето я научился быть добрее к людям, я научился замечать людей окружающих меня, стараюсь быть самостоятельнее. К сожалению у меня мало времени, но позже я напишу тебе еще раз))) До скорой встречи!