Сочинение лиса и заяц
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Сочинение лиса и заяц
Ответ(ы):
Гость:
Как- то раз шла лиса по лесу и увидела как бежит заяц.лисе стало интересно куда же он идет ведь время позднее, и решила посмотреть лисица куда он идет. долго шла она за зайцем и тут вдруг он остановился и начал что-то искать в темноте . лиса вдруг увидела лопату которую и искал заяц она взяла её и тихонько подошла к зайцу и спросила ласковым голосочком что ты ищешь заяц . поначалу он испугался но потом сказал что просто гуляет лиса ему не поверила и переспросила он сказал ей что узнал про клад который в лесу закопал волк . лиса сказала если ты не поделишся со мной этим кладом то я расскажу волку и он тебя съест . заяц согласился и они стали копать вместе когда они раскопали то увидели обычную бутылку с посланием от волка Вы правда думали что тут клад ? делать нечего было им так и ушли заяц с лисой без клада. но на самом деле заяц знал что лиса идет за ним и пошел не туда . когда лиса ушла заяц пришел на другую поляну и там по правде оказался клад . после этого все гордились зайцем что он обхитрил лису
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