Сочинение-миниатюра ,,Вид из окна".Представь себе,что ты едешь в машине,или в автоб??се,или в вагоне поезда и сидишь у окна.За окном-или городские улицы,или сельские,или картины природы.Нарисуй картину(составить) с помощью двух...

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Сочинение-миниатюра ,,Вид из окна".Представь себе,что ты едешь в машине,или в автоб??се,или в вагоне поезда и сидишь у окна.За окном-или городские улицы,или сельские,или картины природы.Нарисуй картину(составить) с помощью двух-трёх предложений с однородными подлежащими -именами существительными.В качестве сказуемых можно использовать глаголы мелькают,мчатся,проносятся,летят,сменяют друг друга,обгоняют друг дружку и другие.Срочно надо,желательно три предложения.Например первое предложение:Я еду в машине,заранее спасибо за помощь

Автор: Гость