Сочинение-миниатюра по картине В.Васнецова "Три богатыря" (кратко)

На картине Васнецова изображены Три мужественных богатыря каждой мужественней другого каждый Богатыри имеет свою лошадь Видно что богатыри собираются на бой все они смотрят в даль ищут близкого Путин Погода пасмурная время осень так как трава пожелтевшая видно на волосах богатырей небольшой ветерок затем пейзаж большого красивого леса собака перестает на какой-то полянки на которой много травы выглядят уставшими лошади не бодрит чувствуется что будет с жестким как у богатырей орудия для боя Богатыри одеты в железную одежду, у каждого на голове шлем также у каждого есть бронежилет сделанный из чистого железа лошади одеты в бранировку Мне очень нравится картина Васнецова потому что он передает все настроение отой прекрасной иллюстрации