Сочинение "Моя будущая профессия ветеринар" План: 1.Назвать профессию; 2.Охарактеризовать (какая она?); 3.Какие качества от меня надо, понадобится; 4.Учебное заведение; 5.Что я хочу добиться.
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Сочинение "Моя будущая профессия ветеринар" План: 1.Назвать профессию; 2.Охарактеризовать (какая она?); 3.Какие качества от меня надо, понадобится; 4.Учебное заведение; 5.Что я хочу добиться.
Ответ(ы):
Гость:
1.журналист 2. журналист это как мост между людьми 3 от меня понадовиться верна служить народу и говорить искренную правду 5.Я хочу добиться внимание
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