сочинение моя бабушка/дедушка воевал(а) на войне

Мой дедушка воевал на войне.Я горжусь этим! В нашей семье 9 мая- это святой праздник. Мы тщательно готовимся к нему,перебирая старые фотографии,медали моего дедушки,а вечерком слушая его длинные и интересные истории ,которые никого не заставят быть равнодушными. Я люблю своего дедушку,и для меня он пример для подражания.Каждый праздник дня победы мы отмечаем всей семьей на Дворцовой площади у себя в родном Петербурге,каждый год 9 мая в 9 часов утра там начинается удивительной красоты парад.Я горжусь своим дедушкой,и тем ,что сделал советский народ ради своего государства! Непоколебимая сила и мощь народов соеденилась воединно,дабы постоять за свою Родину!