Сочинение моя любимая подруга

У меня очень много друзей,я очень люблю проводить с ними время.Но у меня среди них есть любимая подруга.С ней я очень много провожу времени,рассказываю свои секреты.Мы с ней дружим с самого детства.Она всегда мне помогает в трудную минуту,всегда говорит правду,и не когда не предаст.Она тот человек,с которым я открыта и настоящая.В то время когда люди ищут себе настоящих друзей,я знаю что мой настоящий друг со мной и не когда меня не оставит.Во многих расказах рассказывают о настоящем друге,который всё время с тобой рядом,некогда не обманывал,не оскорблял.Настоящих друзей в наше время очень мало.Люди больше ценят деньги,славу,успех.А о людских ценностях слвсем забыли.Мне очень обидно,ведь любому человеку хочеться просто сесть и рассказать,поделиться с дорогим человеком в твоей жизни.Но я рада, что у меня есть такое человек,это моя любимая и самая дорогая подруга (Её Имя). Я очень хочу чтоб люди вновь ценили свой общение с людьми,чтоб дорожили дружбой.И советую каждому человеку на Земле найти этого человека.