Сочинение на 10 предложений.Чтобы первое предложение было:В животном мире чужих детей берут на воспитания не от хороший жизни
Русский язык
Сочинение на 10 предложений.Чтобы первое предложение было:В животном мире чужих детей берут на воспитания не от хороший жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
оя не умеют розговариват по Russia это только мы эту жатачу рижали в 1клашш fjjgufid udbdud twjcahd cgdtreu mzgfhrpq hcbv?
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