Сочинение на картинку О.Жубаниязова"Ловля лошади"

Лошадь, умное и красивое животное, сопровождала человека многие века. У казахов к лошадям всегда было особенное отношение. Для наших предков лошадь была умным и верным другом. Казахи воспевали красоту, ум, сноровку и скорость скакунов в песнях, легендах, сказаниях. Сказочный крылатый конь тулпар помогал батыру победить врагов. Казахстанский художник О. Жубаниязов почти в каждой своей картине изображает лошадь. Видно, как он любуется и восхищается красивыми и сильными животными. На полотнах художника «Дорога предков» , «Козы- Корпеш» , « Прогулка» , «Радостная весть» , «Кыз куу» главными героями являются лошади. Красивые стройные кони скачут, мчатся под всадниками, побеждают в состязаниях или просто пасутся у берегов рек и озёр.