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Сочинение на казахском про остановку.короткое 3-4 предложения
Сочинение на казахском про остановку.короткое 3-4 предложения
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Мен аялдамаа жаындадым.Сосын автобус кттім.Аялдамада жанбырдан тыылдым.
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