Сочинение на казахском про остановку.короткое 3-4 предложения

Сочинение на казахском про остановку.короткое 3-4 предложения

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Мен аялдамаа жаындадым.Сосын автобус кттім.Аялдамада жанбырдан тыылдым.
Похожие вопросы