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Сочинение на казахском языке "тунгыш бала". Заранее спасибо
Сочинение на казахском языке "тунгыш бала". Заранее спасибо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Тныш бала азата ата жесіні олында седі.
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